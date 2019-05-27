Змею, забравшуюся в машину москвича, отправили в центр передержки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Змею медянку, которую житель Москвы нашел в багажнике своего автомобиля, отправили в центр передержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что житель юга Москвы, приехавший с дачи, нашел в багажнике своей машины змею, забравшуюся в пакет с мусором. На место выехали спасатели.
"Центр передержки змею забрал. Она не ранена. Не ядовитая – медянка", - сказали в пресс-службе ведомства.
Медянка – змея из семейства ужей, имеет длину до 65 сантиметров.
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