Приехавший с дачи москвич нашел змею в багажнике машины

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель юга Москвы, приехавший с дачи, нашел в багажнике своей машины змею, забравшуюся в пакет с мусором, вызваны специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Мужчина перевозил мусор с дачи в багажнике машины, в одном из пакетов оказалась змея", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел во дворе дома 8 на улице Луганская. После звонка мужчины к нему выехал наряд специалистов для изъятия змеи.

Как рассказали РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ столицы, после звонка на номер "112" на место происшествия приехали спасатели 209-го отряда.

"Змея оказалась небольшая, медянка", - отметил представитель ведомства.