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РИА Новости

Кузнецова рассказала о состоянии оставленной в поликлинике в Москве девочки

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девочку, которая была оставлена в одной из московских поликлиник, в ближайшие дни будет выписана из больницы, затем ее временно поместят в соцучреждение, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
По словам омбудсмена, девочку навещает бабушка по папиной линии.
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"Вопросы жизнеустройства будут решены позже. В ближайшие дни она будет выписана. После выписки поступит в социальное учреждение Москвы", - сказала Кузнецова.
Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила РИА Новости, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала, что 16 мая неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы двухлетнюю девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). На следующий день столичные полицейские задержали 21-летнюю мать девочки и её 27-летнего сожителя. Женщина объяснила, что не справляется со своими обязанностями, а ребенок мешает дальнейшим взаимоотношениям с молодым человеком. Она добавила, что отдать малышку в детский дом не додумалась.
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Следствие уже установило, что пара изначально имела преступный умысел - они забрали девочку у родственницы обманным путем. В настоящее время ребенок находится в детской инфекционной клинической больнице №6 в Москве. Главврач учреждения Ольга Жданова в беседе с журналистами отмечала, что по физическому и психическому развитию девочка соответствует своему возрасту и является здоровой, за исключением легких проявлений острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В целом, по словам Ждановой, девочка активна и общительна, ест сама, очень аккуратно себя ведет и не испытывает стресса от происходящего.
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Анна КузнецоваМоскваПроисшествия
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