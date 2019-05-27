Кузнецова рассказала о состоянии оставленной в поликлинике в Москве девочки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девочку, которая была оставлена в одной из московских поликлиник, в ближайшие дни будет выписана из больницы, затем ее временно поместят в соцучреждение, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, девочку навещает бабушка по папиной линии.

"Вопросы жизнеустройства будут решены позже. В ближайшие дни она будет выписана. После выписки поступит в социальное учреждение Москвы", - сказала Кузнецова.

Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила РИА Новости, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала, что 16 мая неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы двухлетнюю девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). На следующий день столичные полицейские задержали 21-летнюю мать девочки и её 27-летнего сожителя. Женщина объяснила, что не справляется со своими обязанностями, а ребенок мешает дальнейшим взаимоотношениям с молодым человеком. Она добавила, что отдать малышку в детский дом не додумалась.