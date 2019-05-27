На Украине с начала года более 50 тысяч человек заболели корью

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Более 50 тысяч человек заболели корью на Украине с начала 2019 года, 17 из них умерли, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"С начала года (с 28 декабря 2018 по 23 мая 2019) корью заболели 50 749 человек - 23 905 взрослых и 26 844 ребенка, а от осложнений кори умерли 17 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошлую неделю в стране корью заболели 1483 человека, а с лета 2017 года - более 100 тысяч человек, 38 из них умерли от осложнений.