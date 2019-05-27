Источник рассказал о судимости напавшего на редакцию газеты в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Напавший на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе психически больной мужчина был ранее судим за разбойное нападение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек.
"Ранее мужчина был осужден за разбойное нападение", - сказал собеседник агентства.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.