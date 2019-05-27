Эксперт по этикету предупредила о последствиях "ухаживаний" на работе

СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Излишние знаки внимания коллеге-женщине в современном мире, особенно на Западе, классифицируются как харассмент и могут иметь серьезные последствия для карьеры, предупредила эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.

"Ухаживания за женщиной-коллегой сегодня в большинстве случаев классифицируются как харассмент. Если раньше мы могли на это закрывать глаза, улыбаться, то на Западе сейчас особенно - это достаточно серьезная волна, которая ведет к глобальным последствиям. Об этом нужно помнить",- сказала Баранова на сессии "Деловой этикет" в рамках Российского международного форума по протоколу.

"Галантность - с ней нужно аккуратнее на данный момент, в современном мире. Она должна быть, но в разумных границах, чтобы потом не было отставок и увольнений", - добавила эксперт.

Баранова напомнила, что 2018 год был богат на скандальные истории, связанные с харассментом, в их числе - уход в отставку гендиректора Intel и отставка главреда "Медузы".

"То, что раньше считалось легкой интрижкой какой-то, или может быть, раньше некоторые ориентировались, что работа идет, какая разница, какие отношения у сотрудников между собой... Сейчас это стало очень актуально и ведет к серьезным последствиям",- отметила Баранова.

Генеральный директор сменился в американской Intel после отставки Брайана Кржанича, который имел личные отношения с одним из сотрудников Intel, что противоречит правилам компании.