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РИА Новости

Эксперт по этикету предупредила о последствиях "ухаживаний" на работе

Вчера, 16:56
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СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Излишние знаки внимания коллеге-женщине в современном мире, особенно на Западе, классифицируются как харассмент и могут иметь серьезные последствия для карьеры, предупредила эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.
"Ухаживания за женщиной-коллегой сегодня в большинстве случаев классифицируются как харассмент. Если раньше мы могли на это закрывать глаза, улыбаться, то на Западе сейчас особенно - это достаточно серьезная волна, которая ведет к глобальным последствиям. Об этом нужно помнить",- сказала Баранова на сессии "Деловой этикет" в рамках Российского международного форума по протоколу.
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"Галантность - с ней нужно аккуратнее на данный момент, в современном мире. Она должна быть, но в разумных границах, чтобы потом не было отставок и увольнений", - добавила эксперт.
Баранова напомнила, что 2018 год был богат на скандальные истории, связанные с харассментом, в их числе - уход в отставку гендиректора Intel и отставка главреда "Медузы".
"То, что раньше считалось легкой интрижкой какой-то, или может быть, раньше некоторые ориентировались, что работа идет, какая разница, какие отношения у сотрудников между собой... Сейчас это стало очень актуально и ведет к серьезным последствиям",- отметила Баранова.
Генеральный директор сменился в американской Intel после отставки Брайана Кржанича, который имел личные отношения с одним из сотрудников Intel, что противоречит правилам компании.
В ноябре 2018 года пост главного редактора "Медузы" на волне скандала с обвинениями в домогательстве покинул Иван Колпаков. На корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября 2018 года он неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников "Медузы", что вызвало широкий резонанс и обсуждения в профессиональной среде. В марте 2019 года генеральный директор издания Галина Тимченко сообщила, что Колпаков возвращается на свой пост.
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