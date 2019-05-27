В Петербурге в детском саду произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Пожар произошел в помещении детского сада в Санкт-Петербурге, когда его воспитанники были на прогулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.

"Обстановка обгорела на площади 10 квадратных метров, когда 43 воспитанника и пять воспитателей детского сада на улице Орбели, дом 8 были на прогулке. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.