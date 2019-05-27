При нападении на редакцию газеты в Ставрополе пострадал бывший прокурор

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Экс-прокурор и бывший работник правоохранительных органов пострадали во время нападения психически больного мужчины на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, сообщает региональное отделение КПРФ.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек.

"Первая медицинская помощь была оказана им сразу же. Тяжелее всего пострадал самый молодой из защитников — Виталий Гушла. Его, как и Николая Бондаренко, госпитализировали, ещё двое — бывший работник правоохранительных органов Виктор Иванович Зиновьев и экс-прокурор Владимир Иванович Таций пострадали меньше", - говорится в сообщении партийного отделения.

Как отмечается, мужчины отреагировали на шум в кабинете главного редактора, им удалось скрутить нападавшего "после серьезной борьбы" до приезда полиции.

По данным отделения партии, в полдень понедельника традиционно проводятся заседания бюро крайкома КПРФ или другие плановые партийные мероприятия с большим количеством участников. "Когда в конференц-зале потихоньку начали собираться товарищи, туда прошёл гражданин, чью личность сейчас устанавливает полиция. Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов "Родина" и попросился на приём к главному редактору. Николай Бондаренко пригласил его в свой кабинет, и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо", - добавляется в сообщении.