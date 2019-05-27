ВГТРК проследит за ходом дела после нападения на журналиста в Хакасии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В холдинге ВГТРК будут внимательно следить за ходом уголовного дела, возбужденного по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "Россия 24" во время интервью, заявил главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.

"В холдинге будут внимательно наблюдать за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения главы Ширинского района Хакасии г-на Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24" Ивана Литомина", - сообщил Бекасов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВГТРК.

Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире " России 24 ", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста и бросает на пол. После чего корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а Следственный комитет в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности. Президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.

Поводом для скандала послужили неудобные вопросы журналиста Зайцеву о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.