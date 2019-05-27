Все задержанные в Керченском проливе украинские моряки остались под стражей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда; таким образом, все 24 участника того инцидента останутся под стражей.

"Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.

Заседание проходило в закрытом режиме. В СИЗО останутся командир и трое моряков украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока; командир и моряки украинского корабля "Никополь" Богдан Небылица, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло и Владимир Лисовой.

На прошлой неделе аналогичные решения Мосгорсуд принял в отношении остальных 16 моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.

В минувшую субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от РФ освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.