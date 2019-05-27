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РИА Новости

Все задержанные в Керченском проливе украинские моряки остались под стражей

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Задержанные украинские моряки в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда; таким образом, все 24 участника того инцидента останутся под стражей.
"Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Киев
26 мая, 18:12
Украина угрожает России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
Заседание проходило в закрытом режиме. В СИЗО останутся командир и трое моряков украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока; командир и моряки украинского корабля "Никополь" Богдан Небылица, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло и Владимир Лисовой.
На прошлой неделе аналогичные решения Мосгорсуд принял в отношении остальных 16 моряков.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Вчера, 15:37
Вмешательство в суверенитет. РФ не изменит позицию по керченскому инцидентуМоряков, нарушивших госграницу России, могут отпустить только по решению российского суда, а не по требованию Международного трибунала ООН, у которого нет соответствующей юрисдикции. В России ответили на решение трибунала ООН по украинским морякам.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
В минувшую субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от РФ освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. 7 ноября 2018
Вчера, 14:29
Сенатор обвинил Международный трибунал во вмешательстве в дела России
После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать данный вопрос. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМосковский городской судПроисшествия
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