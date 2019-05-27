Задержанный украинский диверсант сотрудничает с ополчением, заявили в ДНР

Ранее в ДНР заявили, что задержали группу украинских диверсантов. У них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР. По информации народной милиции, украинские силовики готовили на территории республики ряд диверсий.

"Мы знали о планах проведения провокаций и диверсий украинским военным командованием на территории нашей республики. В группе горе-диверсантов был военнослужащий, который добровольно решил с нами сотрудничать - заблаговременно, до начала диверсионной вылазки. Благодаря ему все восемь человек остались живы. Основным условием сотрудничества с его стороны было сохранение жизни всем членам диверсионной группы и рассмотрение для них амнистии", - отметил Безсонов.