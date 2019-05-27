Финалисты суперсезона "Ты супер!" получили по квартире

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Все 12 финалистов международного вокального проекта "Ты супер!" получили квартиры в городах своего проживания.

Подарок участникам конкурса сделал предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.

"В прошлом году мой друг композитор Игорь Крутой подарил квартиру победителю. Для меня ориентир – поступок моего друга, и в этом году я решил всем финалистам купить по квартире", - рассказал он.

В этом году первое место разделили Денберел Ооржак и Анастасия Симоганова, второе досталось Роману Дружинину, третье — Богдану Вандышеву, четвертое — Софье Волошаненко, а пятое - Даниилу Хачатурову.

Некоторым конкурсантам уже предложили принять участие в других проектах.

© Фото : PR НТВ Финалисты международного вокального проекта "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Финалисты международного вокального проекта "Ты супер!"

В частности, Игорь Крутой пригласил Денберела Ооржака и Виталия Толочкина на "Детскую Новую Волну", а Романа Дружинина и Богдана Вандышева - в полуфинал взрослого конкурса "Новая волна".

Кроме того, Крутой посоветовал Ооржаку участвовать в отборе на "Детское Евровидение".

Гран-при шоу "Ты супер!" досталось Диане Анкудиновой. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн подарил девушке возможность побывать на концерте ее любимой группы Twenty One Pilots, а преподавательница Музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства Наталья Казанцева пригласила девушку на вступительные экзамены.