В Госдуме пообещали принять жесткие меры после инцидента в Хакасии

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. После нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста будут приняты жёсткие меры реагирования, считает глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Случай вопиющий, я не помню, чтобы глава района нападал на журналистов, которые пришли с обычными, нормальными вопросами, которые они получили, как я понимаю, от жителей района о том, что жилье, которое должно соответствовать всем стандартам, оно таковым не является. Вопрос закономерный, в него надо было вникнуть и разобраться… Я так понимаю, что он не знал, что ответить, и поэтому напал на журналиста", - сказал Пискарев РИА Новости.

Политик напомнил, что подобное преступление преследуется законом, статьей 144 УК РФ, согласно которой предусматривается наказание до шести лет лишения свободы.

"Я думаю, что будут приняты жесткие меры реагирования, тем более что есть необходимость теперь разобраться в том, что там на самом деле с домами, почему они непригодны для жилья или с серьезными недоделками были приняты", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо защищать журналистов, и в Госдуме готовы обсудить этот вопрос.

"Мы готовы поговорить с вами, журналистами, на заседании с совместным профильным комитетом. Мы готовы это делать. Специальный закон по защите журналистов есть, но важно, чтобы он работал", - добавил он.

Пискарев также заявил, что после инцидента сразу же последовала жесткая и верная реакция партии "Единая Россия", которая исключила чиновника из своих рядов.

"Это правильная реакция и дальше так же будет происходить, по крайне мере, что касается "Единой России". Я как зампредседателя комиссии по этике вижу, что здесь нужно было жестко реагировать. Все члены комиссии по этике поддержали и согласны с этим. И впредь малейшее отступление от этических норм партии будет жестко пресекаться и караться. Не по пути, у нас нет ничего общего с такими людьми", - заключил он.

Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире " России 24 ", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста и бросает на пол. После чего корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности.