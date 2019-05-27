На ребенка в Ногинске напала стая собак, уточнил источник

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В подмосковном Ногинске стая собак напала на двухлетнего мальчика, когда он вместе с шестилетним братом гулял во дворе, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах области.

По данным Следственного комитета, после нападения ребенок оказался в больнице, причем ранее сообщалось только об одной бродячей собаке. Возбуждено уголовное дело о халатности и тяжком вреде здоровью. Выясняется, какие меры местные чиновники приняли по теме бродячих собак.

"Нападение произошло во время прогулки двух братьев двух и шести лет во дворе. Старший ребенок вернулся домой один, после чего начались поиски пропавшего ребенка. Спустя два часа его нашли покусанного: он укрылся за припаркованной машиной", - сказал источник.

По его словам, в районе пропажи ребенка бегала целая стая бездомных собак. Как именно и в какой момент произошло нападение, выясняется.