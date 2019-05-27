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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл назвал церковную политику Порошенко "пещерной"

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "пещерной" политику прежних украинских властей в отношении Церкви и выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
"Я постоянно поднимаю тему Украины, особенно здесь, в Страсбурге. Эта тема прямо касается прав человека и религиозных свобод. В европейской стране (Украине – ред.) грубейшим образом нарушаются права верующих людей… Результат – реальные страдания людей только за то, что они хотят оставаться членами Русской православной церкви, принадлежа своей Украинской православной общине", - сказал патриарх на брифинге в аэропорту Страсбурга по итогам встречи с руководством Совета Европы.
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По его словам, избрание нового президента Украины "вселяет надежды". "Я знаком с мыслями многих православных украинцев, они с этим выбором связывают надежды на положительные перемены в том смысле, что прекратится дискриминация по принадлежности православных к определенной православной юрисдикции. Я разделяю эти надежды украинцев в связи с избранием господина Зеленского президентом", - отметил патриарх.
"Очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, а в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются и даже не по принципу веры, а по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдет из жизни украинцев. Думаю, что эти надежды разделяли и мои собеседники, с которыми я общался здесь, в Страсбурге", - подчеркнул предстоятель РПЦ.
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По его словам, беседы были очень открытые и доброжелательные. "У меня не было ни одного негативного ощущения от обсуждения всех этих тем здесь, в Страсбурге", - заключил патриарх Кирилл.
Ранее в понедельник патриарх передал комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович материалы о конкретных случаях нарушения прав верующих на Украине.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьУкраинаВ мире
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