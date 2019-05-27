В одесской колонии подняли бунт

Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 подавили бунт заключенных, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, из колонии вывели пять нарушителей режима. Она добавила, что при подавлении бунта никто не сбежал и не погиб.

Как проходил бунт

Беспорядки начались во время планового обыска камер осужденных. Заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены.

Кроме того, произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание исправительного учреждения.