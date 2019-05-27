В одесской колонии подняли бунт

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 подавили бунт заключенных, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, из колонии вывели пять нарушителей режима. Она добавила, что при подавлении бунта никто не сбежал и не погиб.
Как проходил бунт
Беспорядки начались во время планового обыска камер осужденных. Заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены.
Кроме того, произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание исправительного учреждения.
Очевидцы рассказали в эфире радио Sputnik, что заключенные таким образом решили привлечь внимание к тому, что получают "очень плохое питание" и содержатся в "невыносимых условиях".