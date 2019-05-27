Движение волонтеров культуры получит поддержку во всех регионах России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Развитие добровольчества в регионах и создание общественного движения "Волонтеры культуры" обсудили 23 мая в Новосибирске на заседании координационного совета по культуре, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
"В августе 2018 года на всероссийском образовательном форуме "Таврида" впервые прошла профильная смена для волонтеров в сфере культуры, по результатам которой была поддержана идея создания общественного движения "Волонтеры культуры", – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
По его словам, движение, созданное на базе АВЦ, поможет сформировать инфраструктуру поддержки и развития волонтерства в сфере культуры.
"Основными направлениями деятельности волонтеров станут работа с учреждениями культуры, сохранение культурного наследия и восстановление памятников истории, организация волонтерских программ крупных культурных событий и туристических маршрутов и культурных пространств в городах, реализация творческих и социокультурных проектов", – отметил председатель АВЦ.
В 2019 году Министерство культуры РФ включило федеральную программу "Волонтеры культуры" в национальный проект "Культура".
Как рассказал Артем Метелев, в ближайшее время будут выбраны флагманские проекты движения. Также к осени 2019 года АВЦ подготовит методическую модель создания волонтерских центров в сфере культуры. Помимо этого планируется разработка дистанционных обучающих курсов и создание электронного портала – базы данных волонтеров культуры, интегрированного с порталом "Добровольцы России".
Во время встречи координационного совета по культуре заместитель министра культуры Ольга Ярилова поручила региональным властям подготовить предложения по поддержке волонтерского движения в субъектах РФ.
"Подумайте в течение двух недель, предложите какие-то направления поддержки волонтерского движения с учетом опыта, который есть у каждого из вас. Уверена, что вы этой работой занимаетесь, и сейчас мы речь ведем о том, чтобы скоординировать на уровне субъекта всех, кто занимается этим движением", – сказала она.