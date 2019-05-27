Опрос: большинство россиян довольны позициями страны на мировой арене

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти три четверти граждан РФ оценивают положительно позиции России на мировой арене, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, на сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают 72% россиян.
При этом доля тех, кто считает, что влияние РФ в международных делах довольно малое или практически отсутствует, составляет 19%, причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше - 31% и 26% соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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