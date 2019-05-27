Опрос: большинство россиян довольны позициями страны на мировой арене

Девушка в национальном костюме во время мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти три четверти граждан РФ оценивают положительно позиции России на мировой арене, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, на сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают 72% россиян.

При этом доля тех, кто считает, что влияние РФ в международных делах довольно малое или практически отсутствует, составляет 19%, причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше - 31% и 26% соответственно.