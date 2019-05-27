Пензенская станция скорой помощи работает без сбоев, заявили в Минздраве

ПЕНЗА, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Информация о проведении "итальянской забастовки" на Пензенской областной станции скорой медицинской помощи не соответствует действительности, нарушений регламента со стороны работников "скорой" не зафиксировано, сообщил в понедельник областной Минздрав.

Ранее Межрегиональный профсоюза работников здравоохранения "Действие" сообщил в понедельник на своем сайте о начале "итальянской забастовки" (нарочито тщательное исполнение должностных обязанностей, которое негативно отражается на работе) 135 сотрудниками Пензенской областной станции скорой помощи. По данным профсоюза, главврачу станции и властям региона направлено заявление, в котором указаны требования, в том числе о повышении зарплаты с 16-17 тысяч до 26 тысяч рублей, установлении различных надбавок и увеличении числа реанимационных бригад.

"Информация о проведении на областной станции скорой медицинской помощи "итальянской забастовки" не соответствует действительности. Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что данное учреждение работает в штатном режиме. На выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила РИА Новости, что обращение от группы граждан по поводу работы "скорой" поступило в правительство. "В правительство Пензенской области сегодня поступило обращение от граждан, в котором поставлены вопросы о работе станции скорой помощи, и оно будет рассмотрено в установленные законом сроки", - сказала собеседница агентства.

Ранее главврач станции скорой помощи Владимир Атякшев заявлял РИА Новости, что "скорая" работает в штатном режиме и обслуживает все вызовы без задержек, при этом уведомления о забастовке не поступало, но в понедельник зарегистрировано "просто письмо-обращение", которое будет рассмотрено в месячный срок. Ранее руководство станции указывало, что согласно законодательству РФ, забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи.