Медики рассказали о состоянии ребенка, на которого в Ногинске напала собака

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик, на которого в подмосковном Ногинске напала бродячая собака, доставлен в больницу города в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения на него бродячей собаки в Ногинске. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.