Врио челябинского губернатора призвал бизнес делать социальные инвестиции

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Бизнесу необходимо активнее участвовать в социальных проектах для развития Челябинской области, чтобы избежать оттока из региона местных жителей, заявил врио губернатора Алексей Текслер.

В понедельник Текслер побывал на ПАО "ЧТПЗ" и принял участие в рабочем совещании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

"Чтобы люди видели, что здесь, в нашей области, есть смысл жить и работать и связывать с регионом будущее, коллеги, хочу обратить внимание - необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него. Областная власть, муниципалитеты тоже не будут стоять в стороне. Это наша общая задача", - сказал Текслер на совещании с промышленниками.

По его мнению, в настоящее время создается ощущение, что регион не развивается в социальном плане, как результат – уезжают молодые, талантливые, перспективные.

Он добавил, что совместная задача бизнеса и власти - наладить ситуацию. "Вы должны интегрироваться в федеральные инициативы, усилить работу по импортозамещению, развивать экспорт. Получение новых заказов, освоение новых ниш в сфере машиностроения..." - добавил Текслер.

Он отметил, что с точки зрения людей получается следующее: финансовые ресурсы есть, соразмерных инвестиций в социальную сферу, роста доходов граждан – нет. "Мы это, кстати, наблюдаем на примере снижения денежной массы, поступающей в розничный оборот, в оборот реальной экономики. Сжимается торговля и рынок услуг", - сказал глава региона.