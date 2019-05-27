Итоги выборов в ЕП в Латвии не повлияют на диалог с Россией, заявил эксперт

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Итоги выборов в Европарламент в Латвии существенно не скажутся на отношениях Риги и Москвы, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.

Победителем прошедших накануне выборов в Европарламент в Латвии стала партия "Новое Единство", пользующаяся поддержкой русскоязычного населения партия "Согласие" заняла второе место, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК Латвии.

"Принципиально этот расклад никак не отразится ни на внутриполитической ситуации, ни на отношениях Латвии с Россией. Во-первых, потому что это Европарламент, во-вторых, эти отношения хоть и не в очень хорошем состоянии, но стабильны, так как обе стороны принципиально по большей части вопросов друг с другом не согласны, но продолжают придерживаться позиции ограниченного партнерства", - сказал Каневский, приведя в пример инвестиционную деятельность и приграничное партнерство.

По его словам, "принципиальные разногласия между Россией и Латвией эти выборы не снимут". Он напомнил, что лидеру партии "Согласие", экс-мэру Риги Нилу Ушакову, который пользуется поддержкой русскоязычного населения Латвии, даже не удалось войти в правительство после победы его партии на парламентских выборах внутри страны.