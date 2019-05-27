Патриарх Кирилл надеется, что Россия восстановит членство в Совете Европы

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не видит препятствий к восстановлению членства России в Совете Европы и надеется, что оно будет восстановлено, об этом он заявил на брифинге по итогам встреч с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и комиссаром по правам человека Дуньей Миятович.

"Обсуждали, в том числе, участие России в Совете Европы. Я не увидел в позиции госсекретаря ничего такого, что мешало бы России восстановить свое членство... Очень надеюсь, что Россия займет свое место в Совете Европы и будет и дальше сотрудничать со всеми", - сказал патриарх.

Он отметил, что решать этот вопрос политикам, но "решения Совета Европы важны, в том числе для простых людей".

"Совет Европы – это замечательная площадка для широкого и разнопланового диалога между представителями России и Совета Европы. Надеюсь, что вернется все на круги своя, и эта страница недопонимания будет перелистнута", - добавил представитель Русской церкви.