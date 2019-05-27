Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.
По словам предпринимателя, в марте 2017 года они отмечали окончание финансового года и ночью позвонили лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Музыканта спросили, поддержит ли он Зеленского на президентских выборах.
"А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах — что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский", — отметил Коломойский.
Певец в ответ признался, что не думал об участии Зеленского в выборах, а затем заявил, что и сам не планирует в них участвовать.
Коломойский напомнил о видеообращении Зеленского к Вакарчуку, опубликованном в июне 2018 года.
"Помните, <...> когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех". Да, это был троллинг легкий", — заключил Коломойский.
В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко — примерно 24%.
В мае на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Зеленского, которая набрала более 25 тысяч голосов. Таким образом, глава государства должен будет ее рассмотреть. По мнению автора документа, Зеленский победил на выборах, консолидировав протест граждан.
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