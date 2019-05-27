Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал , как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.

По словам предпринимателя, в марте 2017 года они отмечали окончание финансового года и ночью позвонили лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Музыканта спросили, поддержит ли он Зеленского на президентских выборах.

"А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах — что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский", — отметил Коломойский.

Певец в ответ признался, что не думал об участии Зеленского в выборах, а затем заявил, что и сам не планирует в них участвовать.

Коломойский напомнил о видеообращении Зеленского к Вакарчуку, опубликованном в июне 2018 года.

"Помните, <...> когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех". Да, это был троллинг легкий", — заключил Коломойский.

В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко — примерно 24%.