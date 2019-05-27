После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализировали одного человека

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Один человек госпитализирован после нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, заявил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора.