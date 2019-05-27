После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализировали одного человека

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Один человек госпитализирован после нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, заявил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора.
"В результате ЧП в одно из медучреждений Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному из них помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован. Угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая помощь. Еще двое по прибытию скорой отказались от медпомощи", - сказал собеседник агентства.
Как отмечается на сайте краевого отделения КПРФ, в больницу были доставлены главред Николай Бондаренко и "самый молодой" из бросившихся ему на помощь, который "тяжелее всего пострадал".
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.