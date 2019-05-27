В Хабаровске задержали мошенника, похищавшего деньги с карт через терминалы

ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Хабаровске мужчину, подозреваемого в хищении с банковских карт 50 тысяч рублей, которые он тратил на наркотики и интернет-игры, сообщает УМВД России по региону.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Если в течение 90 секунд карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу. Чаще всего мошенники выбирали операцию зачисления денег на счета своих мобильных телефонов и отходили в сторону, следующие клиенты вставляли карту, вводили пин-код, после чего аппарат отправлял деньги злоумышленникам.

Как отмечает УМВД, в Хабаровске 23-летний подозреваемый действовал по аналогичной схеме в крупных торговых центрах города. Установлено, что похищенные деньги через различные электронные платежные системы он переводил на свой счет и карту знакомого, а затем обналичивал.

"Деньги подозреваемый тратил на приобретение наркотиков и игры на спортивных интернет-тотализаторах. Задержали молодого человека при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Во время обыска по адресу проживания злоумышленника обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители информации, сим-карты различных операторов мобильной связи, сотовые телефоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативникам известно о девяти эпизодах хищений с ущербом 50 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.