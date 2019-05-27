В Госдуме обсудят меры по защите журналистов после инцидента в Хакасии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно со специалистами и представителями других комитетов обсудит дополнительные меры по защите журналистов после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста, сообщил глава думского комитета Василий Пискарев в эфире телеканала "Россия 24"
"Мы это дело не оставим без внимания. Я уверен, что это будет правильно, поскольку помогать журналистам - это одно из направлений работы депутатов Государственной думы. Мы, очевидно, вынесем вопрос на рассмотрение комитета по безопасности и противодействию коррупции. Мы пригласим также специалистов из других профильных комитетов и посмотрим, какие можно будет принять дополнительные меры по защите журналистов о том, чтобы они могли спокойно и уверенно проводить свою работу", - сказал Пискарев.
Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста и бросает на пол. После чего корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности.
Президиум генерального совета "Единой России" принял решение исключить Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, сообщила пресс-служба единороссов со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.