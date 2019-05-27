В Госдуме обсудят меры по защите журналистов после инцидента в Хакасии

"Мы это дело не оставим без внимания. Я уверен, что это будет правильно, поскольку помогать журналистам - это одно из направлений работы депутатов Государственной думы. Мы, очевидно, вынесем вопрос на рассмотрение комитета по безопасности и противодействию коррупции. Мы пригласим также специалистов из других профильных комитетов и посмотрим, какие можно будет принять дополнительные меры по защите журналистов о том, чтобы они могли спокойно и уверенно проводить свою работу", - сказал Пискарев.