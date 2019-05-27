В Германии оштрафовали активистов "шариатской полиции"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post

"Полиция шариата" без согласования с властями начала патрулировать улицы Вупперталя в 2014 году. Самопровозглашенные стражи порядка, облаченные в униформу, призывали горожан придерживаться норм шариата и раздавали листовки с изложением правила шариата: запрет на употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры. В ходе судебных разбирательств активистов обвинили в нарушении запрета на ношение униформы.

Семеро осужденных в возрасте от 27 до 37 лет должны выплатить штрафы в размере от 300 до 1800 евро. Суд расценил, что активисты целенаправленно облачались в униформу, для достижения запугивающего эффекта, и вызывали ассоциации с известной на Ближнем Востоке группировкой, совершающей акты насилия. Активисты записали свою внешность на видео и выложили кадры в интернет.

В 2016 году суд Вупперталя закрыл дело против активистов. Однако в 2018 году Федеральная судебная палата Германии отправила громкое дело на новое рассмотрение, заявив, суд не учел ряд обстоятельств, в частности, устрашающее воздействие жилеток с надписью "шариатская полиция" на мусульман.