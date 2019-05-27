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РИА Новости

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 27 мая 2019
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 27 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
"Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил премьер-министр.
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Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

Отмена внутрисетевого роуминга

В августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России. Фактически это означало его отмену.
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В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В ведомстве сочли, что представленные отчеты не соответствуют требованиям.
В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. До этого на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по России. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

"Не будет ударом для отрасли"

В августе прошлого года в МТС отметили, что отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но, тем не менее, не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи.
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"Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась", — сказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.
По его мнению, со временем отрасль, так или иначе, пришла бы к отмене этой платы.
Однако в декабре прошлого года ФАС оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку", на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг.
8387220
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Россия
Популярные комментарии
У меня оператор Мегафон сам сменил тариф на "без роуминга" теперь у меня минута стоит 5 минут, или убедительно просит подключить бесплатные минуты по бешеной цене. Походу меняют шило на мыло.
27 мая, 16:33
TTOR_77
4400201
Сколько процентов населения России постоянно в разъездах по стране? Конечно намного меньше чем тех кто редко куда выезжает. А вот отмену роуменга конечно почувствуют все на подорожание телефонных тарифов, собственно сотовые компании уже повысили тарифы за минуту разговора, так что не для народа это все делается.
27 мая, 17:05
Олег Гончаров
4200102
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