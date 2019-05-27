Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
"Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил премьер-министр.
21 августа 2018, 08:00В зоне полного доступа: в России отменили роуминг
Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.
Отмена внутрисетевого роуминга
В августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России. Фактически это означало его отмену.
В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В ведомстве сочли, что представленные отчеты не соответствуют требованиям.
В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. До этого на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по России. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.
"Не будет ударом для отрасли"
В августе прошлого года в МТС отметили, что отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но, тем не менее, не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи.
28 декабря 2018, 11:26"На рынке много игроков". Аналитик о возможных последствиях отмены роумингаПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране. В эфире радио Sputnik финансовый аналитик Тимур Нигматуллин высказал мнение о том, вызовет ли отмена роуминга повышение тарифов.
"Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась", — сказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.
По его мнению, со временем отрасль, так или иначе, пришла бы к отмене этой платы.
Однако в декабре прошлого года ФАС оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку", на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг.