В Карелии проверяют данные об избиении работника культуры депутатом

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту возможного избиения депутата горсовета Медвежьегорска работника дома культуры, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь карельского управления Следственного комитета РФ Виталий Коновалов.

"На сегодняшний момент по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал Коновалов.