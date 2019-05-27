В Карелии проверяют данные об избиении работника культуры депутатом

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту возможного избиения депутата горсовета Медвежьегорска работника дома культуры, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь карельского управления Следственного комитета РФ Виталий Коновалов.
В минувшие выходные в социальной сети "ВКонтакте" на странице "Рупор Медвежьегорска" появилась видеозапись, на которой мужчина бьет по лицу другого. Как утверждают авторы паблика, на записи депутат городского совета Александр Плеханов бьет заместителя директора местного дома культуры в фойе учреждения.
"На сегодняшний момент по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал Коновалов.
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