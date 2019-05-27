В Татарстане дерево упало на группу детей

КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства падения дерева на группу детей в Альметьевске, в результате чего мальчик и две девочки были госпитализированы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Днем 27 мая в городе Альметьевске у дома по улице Белоглазова на проходившую группу детей упало дерево. В результате с различными травмами были госпитализированы мальчик и две девочки 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
8 октября 2018, 17:34В Татарстане мужчину насмерть придавило упавшим от ветра деревом
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
По предварительным данным, дерево упало в результате сильного порыва ветра. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.