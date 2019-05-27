Очевидец рассказал подробности нападения на сотрудников газеты в Ставрополе

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой.

"Психически больной, он стоит на учете в Александровской ЦРБ. Пришел 13 мая, принес главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: на редколлегии в понедельник обсудим и примем решение. Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить. Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил. Оказал им доврачебную помощь, кровь остановил", — сообщил Лозовой.