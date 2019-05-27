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РИА Новости

Напавшего на журналиста чиновника исключили из "Единой России"

Вчера, 15:30
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© ВГТРК/Вести.руНападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24"
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
© ВГТРК/Вести.ру
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главу Ширинского района Республики Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России", сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.
Турчак подчеркнул, что любой чиновник несет повышенную ответственность за слова и поступки, а не умеющим общаться с людьми депутатам не место во власти.
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
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"Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии <...>. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг", — добавил секретарь генсовета партии.

С чего все началось

На кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит журналист, а затем выталкивает корреспондента и бросает на пол. После этого журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.
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Поводом для скандала послужили вопросы главе района о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда главу района осудили за халатность, но сразу же освободили по амнистии к 70-летию Победы.

Объяснения чиновника

Зайцев обвинил журналиста в провокации. По его словам, с ним никто не согласовывал интервью, а съемочная группа ворвалась в кабинет в нерабочее время.
Глава района отметил, что журналист начал его обвинять, "обзывать вором и коррупционером" и спрашивать, не стыдно ли ему занимать место главы района.
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"И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", — сказал он РИА Новости.

Нарушение правил этики

В Госдуме резко осудили действия чиновника. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал поведение Зайцева вопиющим случаем попрания чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих.
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"Несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных", — заявил парламентарий.
По его словам, подобное происшествие не должно уйти из поля зрения общества и профессиональных объединений. Он добавил, что журналисты должны быть уверены, что они защищены государством при выполнении профессиональных обязанностей.
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Россия
Популярные комментарии
Осужденный за халатность сидит на том же месте... Это вообще как??? Полагаю и в этот раз ничего не изменится...
27 мая, 15:52
Кирилл Михаленко
5920131
"Турчак подчеркнул, что любой чиновник несет повышенную ответственность за слова и поступки..". Исключение из партии "Единая Россия" это и есть что ли "повышенная ответственность"?
27 мая, 16:40
ppa-lo1
3470000
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