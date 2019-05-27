Напавшего на журналиста чиновника исключили из "Единой России"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главу Ширинского района Республики Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России", сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

Турчак подчеркнул, что любой чиновник несет повышенную ответственность за слова и поступки, а не умеющим общаться с людьми депутатам не место во власти.

"Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии <...>. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг", — добавил секретарь генсовета партии.

С чего все началось

На кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит журналист, а затем выталкивает корреспондента и бросает на пол. После этого журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.

Поводом для скандала послужили вопросы главе района о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда главу района осудили за халатность, но сразу же освободили по амнистии к 70-летию Победы.

Объяснения чиновника

Зайцев обвинил журналиста в провокации. По его словам, с ним никто не согласовывал интервью, а съемочная группа ворвалась в кабинет в нерабочее время.

Глава района отметил, что журналист начал его обвинять, "обзывать вором и коррупционером" и спрашивать, не стыдно ли ему занимать место главы района.

"И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", — сказал он РИА Новости.

Нарушение правил этики

В Госдуме резко осудили действия чиновника. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал поведение Зайцева вопиющим случаем попрания чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих.

"Несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных", — заявил парламентарий.