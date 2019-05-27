Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
"Приказом Росавиации... от 22 мая 2019 года введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта... ООО "Северный Ветер" в части аннулирования эксплуатационной спецификации на ВС (воздушное судно - ред.) Airbus 321 VP-BHN на основании акта внеплановой проверки от 29 апреля 2019 года и непредставлением отчета в установленный срок", - говорится в материалах.
"Приказом Росавиации от 28 марта 2019... введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта... ООО "Северный Ветер" в части аннулирования эксплуатационной спецификации на ВС Airbus 330 VP-BUB на основании акта внеплановой проверки от 25 февраля 2019 года и отчета об устранении выявленных несоответствий от 7 марта 2019 года", - говорится в материалах.
Росавиация в конце марта сообщила об ограничении сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind в части времени полетов до запасных аэродромов, отметив, что перевозчик продолжит выполнять полеты с учетом этого ограничения. Как уточнялось, ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов. Nordwind сообщила, что будет выполнять рейсы по расписанию, возможно незначительное увеличение продолжительности полетов по направлениям стран Карибского моря.