Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.

"Приказом Росавиации... от 22 мая 2019 года введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта... ООО "Северный Ветер" в части аннулирования эксплуатационной спецификации на ВС (воздушное судно - ред.) Airbus 321 VP-BHN на основании акта внеплановой проверки от 29 апреля 2019 года и непредставлением отчета в установленный срок", - говорится в материалах.

"Приказом Росавиации от 28 марта 2019... введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта... ООО "Северный Ветер" в части аннулирования эксплуатационной спецификации на ВС Airbus 330 VP-BUB на основании акта внеплановой проверки от 25 февраля 2019 года и отчета об устранении выявленных несоответствий от 7 марта 2019 года", - говорится в материалах.