В ДНР заявили, что подготовка к обмену пленными может занять около месяца

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что сторонам конфликта в Донбассе может понадобиться около месяца на подготовку обмена пленными.
Ранее в ходе инаугурации президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возвращения пленных. Омбудсмен ДНР в ответ заявила, что ждет от Киева конкретных предложений по этому вопросу.
"Работу нужно начинать уже со следующей подгруппы (по гуманитарным вопросам - ред.)... Я думаю, что если все закатают рукава и у них будет желание это сделать, то порядка месяца будет достаточно на все подготовительные и юридические моменты", - сказала Морозова журналистам.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.