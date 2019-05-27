В ДНР заявили, что подготовка к обмену пленными может занять около месяца

"Работу нужно начинать уже со следующей подгруппы (по гуманитарным вопросам - ред.)... Я думаю, что если все закатают рукава и у них будет желание это сделать, то порядка месяца будет достаточно на все подготовительные и юридические моменты", - сказала Морозова журналистам.