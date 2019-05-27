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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали тему с увеличением числа храмов в России

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Церковь стремится к тому, чтобы "о Боге знало как можно больше людей", потому что "вера меняет человека и общество в лучшую сторону", заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обсуждаемую в СМИ и соцсетях тему с увеличением числа храмов в России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Так, за последние десять лет их появилось около 10 тысяч.
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"Мы верим в Христа и искренне хотим, чтобы о Боге, который есть Любовь, знало как можно больше людей (полагаю, мы же не будем с вами обсуждать тезис "попы строят храмы, чтобы больше денег срубить с наивных прихожан"). Я убежден в том, что вера меняет человека и общество в лучшую сторону", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил проведенное в 2007 году исследование Института общественного проектирования, которое вышло в виде книги "Вся Россия" и в котором, по его словам, было "убедительно показано, как строительство храмов неизбежно приводит к увеличению прихожан". "Согласитесь, было бы странно, если бы Церковь к этому не стремилась", - отметил глава синодального отдела.
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По его мнению, увеличение числа храмов России отвечает растущим запросам общества, более того, даже то, что строится, не покрывает возникающую потребность в культовых зданиях. "По поводу того, много храмов или мало. Прошу вас сходить в любое воскресенье на литургию в храм при МГИМО и потом вернуться к нашему разговору. Обратите внимание, пожалуйста, что в этом храме (как и во многих других) в воскресный день – две литургии: ранняя и поздняя. Если служить одну, будут стоять на улице", - написал Легойда, полемизируя с некоторыми пользователями мессенджера.
При этом он не считает возможным ставить в какой-то укор Церкви то, что увеличение храмов в стране происходит на фоне, например, нехватки школ и детских садов. "Я совершенно согласен с вами, что нам нужны детские сады и доступность вузов. При этом считаю ошибочным и даже опасным рассматривать сады, вузы и храмы как альтернативы друг другу. Нужно все", - отметил Легойда.
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К началу 2009 года в РПЦ действовало 29 263 прихода, а в начале 2019 года - 38 649 храмов или других молитвенных помещений, в которых совершается Божественная литургия.
По информации церковного портала "Приходы", если четыре года назад, в 2015 году, в среднем на один храм в России приходилось 6235 человек, то в 2019 году - 5540 человек. Уточняется, что это - "не считая ту часть населения страны, которая традиционно относится к другим религиям". При этом больше всего храмов не хватает в Новосибирской епархии (25 тысяч человек на один храм), епархии города Москвы (16 тысяч человек на храм), Хабаровской епархии (15 тысяч человек на храм), Санкт-Петербургской и Благовещенской епархиях (соответственно, 14 тысяч и 14,3 тысячи человек на храм).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
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