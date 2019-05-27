Штаб Зеленского намерен создать новую информационную стратегию в Донбассе

По словам Костюка, именно он и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко будут заниматься вопросами информационной политики и "всем, что связано с креативом и коммуникациями", а главой департамента информационной политики станет Ирина Победонсцева, которая работала директором по развитию студии "Квартал 95".