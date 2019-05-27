Штаб Зеленского намерен создать новую информационную стратегию в Донбассе

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. В администрации президента Украины Владимира Зеленского планируют разработать новую информационную стратегию для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил заместитель главы администрации Юрий Костюк.
"По оккупированной территории мы хотим создать отдельную стратегию. Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые выехали оттуда (с оккупированных территорий - ред.), когда началась война. Журналисты, которые понимают не понаслышке, не из Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они ежедневно общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете", - заявил Костюк в интервью украинскому изданию "Новое время".
По словам Костюка, именно он и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко будут заниматься вопросами информационной политики и "всем, что связано с креативом и коммуникациями", а главой департамента информационной политики станет Ирина Победонсцева, которая работала директором по развитию студии "Квартал 95".