В лесополосе на востоке Москвы нашли человеческие останки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Человеческий череп нашли в лесополосе на востоке Москвы, следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Восемнадцатого мая в лесополосе, расположенной на востоке Москвы, обнаружен человеческий череп. По данному факту ... проводится доследственная проверка", - сказала она.