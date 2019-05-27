В ДНР заявили о готовности обсуждать в Минске обмен пленными

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Дарья Морозова заявила, что готова перейти к делу и обсудить в ходе очередной встречи с новыми представителями Киева обмен пленными.

Ранее в ДНР сообщили, что очередной раунд переговоров по Донбассу в Минске был перенесен по просьбе Киева с 22 мая на 5 июня.

"Я с нетерпением жду заседание 5 числа. Я надеюсь, что к этому моменту переговорщики с украинской стороны будут назначены, мы, естественно, едем только с предложением обмена всех установленных на всех установленных. У нас есть четкие списки, на данный момент пора от разговоров четко перейти к делу. Мы можем на следующих переговорах обсудить детально всю информацию, все списки. Поскольку работа была заблокирована порядка полутора лет, возможно, кто-то уже отпущен на свободу, кто-то отказывается", - сказала Морозова журналистам.

Омбудсмен пояснила, что пока рано говорить о прогнозах из-за смены представителей Киева на переговорах, а слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе и освобождении пленных вызывают опасение потому, что пока нет никаких предпосылок к выполнению этих пунктов.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.