Патриарх Кирилл рассказал Миятович о работе РПЦ по предотвращению абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и комиссар по правам человека СЕ Дуня Миятович. 27 мая 2019

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Русская православная церковь подает пример в работе над профилактикой абортов, в том числе для государственных властей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович.

"Церковь категорически выступает против абортов. Мы работаем с молодыми женщинами, не только общаясь в храме, но наши консультанты работают в учреждениях, где совершаются аборты", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, причиной абортов чаще всего являются конфликты в семье, стесненные жилищные условия, нехватка денежных средств, неприятие со стороны родителей. "Тогда мы предлагаем женщине взять часть трудностей на себя: пожить у нас, принять помощь деньгами. Создаем условия для психологической разгрузки. Тогда большой процент женщин отказывается от совершения абортов", - отметил патриарх.

Он подчеркнул, что "сейчас государственные власти во многих местах пытаются делать то же самое".