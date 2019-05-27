Более 500 российских предприятий участвуют в "Металлообработке-2019"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В юбилейной, 20 выставке "Металлообработка-2019", которая пройдет в столичном Экспоцентре с 27 по 31 мая, приняли участие около двух тысяч экспонентов, из которых 520 - представители российских предприятий, сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

"Участники выставки “Металлообработка-2019"- представители предприятий отрасли из 53 стран мира. Более тысячи экспонентов, из которых 520 - представители российских предприятий, на протяжении пяти дней будут обмениваться опытом и участвовать в деловой программе",- отметил Беднов.

По его словам, с каждым годом увеличивается количество участников выставки.

"Станкостроение является одной из основ прочного развития экономики, поэтому этой отрасли уделяется особое внимание и осуществляется поддержка госорганов, благодаря чему российская выставка является международной и подтверждается знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии, а также включена в официальный международный Календарь европейского комитета выставок по сотрудничеству в области станкостроения",- заявил Беднов.

В этом году на выставочном пространстве, которое разместилось более чем на сорока тысячах квадратных метров, впервые представлены новые разделы: сварка, робототехника и 3D печать.

По словам президента торгово- промышленной палаты Сергея Катырина, станкостроение является перспективной отраслью, на которой базируется плодотворное развитие экономики.

“Важно отметить, что выставка станкостроения дает самое полное представление о тенденциях мирового машиностроительного рынка, инновационных разработках и технологиях ведущих российских и зарубежных компаний",- отметил он.

Как отметил на открытии выставки президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, сегодня станкостроение приобретает новый облик, в том числе, за счет мер господдержки. "За последние 10 лет проделан большой объём работы по созданию условий для развития отрасли. Предприятия пережили непростой период, но станкостроители видят перспективу", - сказал он.

Самодуров добавил, что в целях укрепления связи профильных научно-образовательных учреждений с производством в рамках деловой программы выставки пройдёт научно- технический форум, в котором примут участие представители 17 российских вузов.