В Ногинске бродячая собака напала на ребенка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения на него бродячей собаки в подмосковном Ногинске, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
"Вечером 26 мая... во дворе одного из жилых домов в городе Ногинске на двухлетнего мальчика напала бродячая собака. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с множественными телесными повреждениями головы и туловища", - говорится в сообщении.
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Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следователям предстоит установить виновных, а также выяснить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций.