В Ногинске бродячая собака напала на ребенка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения на него бродячей собаки в подмосковном Ногинске, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Вечером 26 мая... во дворе одного из жилых домов в городе Ногинске на двухлетнего мальчика напала бродячая собака. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с множественными телесными повреждениями головы и туловища", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.