В Сочи осудили чиновника за махинации при возведении перинатального центра

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Заместитель главного управления строительства Краснодарского края получил три года лишения свободы за подписание фиктивных актов о приемке работ при строительстве перинатального центра в Сочи, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала о том, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве перинатального центра в Сочи направлено в суд.
"Двадцать шестого апреля Центральным районным судом Сочи заместитель руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" Хромых А. В. признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на три года. В настоящее время приговор... вступил в законную силу", - подтвердили агентству в УФСБ по Краснодарскому краю.
По данным управления, установлено, что при реализации краевой целевой программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края" ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" и ООО "СК "Кубань" заключили государственный контракт на выполнение работ при строительстве перинатального центра в Сочи. При этом строительная компания "Кубань" работы на объекте не вела из-за предбанкротного состояния и истечения срока заключенного контракта, отметили в ведомстве.
"В целях сокрытия предбанкротного состояния ООО "СК "Кубань" и создания видимости перед руководством органов исполнительной власти Краснодарского края выполнения работ по контракту заместителем руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" Хромых А. В. незаконно подписано два фиктивных акта о приемке работ по монтажу в "Перинатальном центре" 1 тысячи 315 квадратных метров алюминиевых витражей с остеклением", - уточнили в УФСБ.
В сообщении говорится, что эти действия принесли ущерб региональному бюджету более чем на 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о рассмотрении Ленинским судом Краснодара уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, один из эпизодов которого также связан со строительством перинатального центра в Сочи. По версии обвинения, Гриценко, зная о невозможности завершения в срок работ по государственному контракту, выполняемому строительной компанией "Кубань", и опасаясь негативной оценки со стороны своего руководства, организовал перечисление средств госучреждения "Крайгосэкспертиза" на счет КБ "Кубанский универсальный банк".
Как сообщала на суде представитель прокуратуры, банк заключил со строительной компанией "Кубань" договор кредитной линии, целью которого было финансирование за счет этих средств работ по завершению строительства перинатального центра. В дальнейшем лицензию у банка отозвали. В пособничестве Гриценко обвиняются также его бывший помощник и руководитель "Крайгосэкспертизы".