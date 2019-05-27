В Сочи осудили чиновника за махинации при возведении перинатального центра

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Заместитель главного управления строительства Краснодарского края получил три года лишения свободы за подписание фиктивных актов о приемке работ при строительстве перинатального центра в Сочи, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала о том, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве перинатального центра в Сочи направлено в суд.

"Двадцать шестого апреля Центральным районным судом Сочи заместитель руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" Хромых А. В. признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на три года. В настоящее время приговор... вступил в законную силу", - подтвердили агентству в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным управления, установлено, что при реализации краевой целевой программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края" ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" и ООО "СК "Кубань" заключили государственный контракт на выполнение работ при строительстве перинатального центра в Сочи. При этом строительная компания "Кубань" работы на объекте не вела из-за предбанкротного состояния и истечения срока заключенного контракта, отметили в ведомстве.

"В целях сокрытия предбанкротного состояния ООО "СК "Кубань" и создания видимости перед руководством органов исполнительной власти Краснодарского края выполнения работ по контракту заместителем руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" Хромых А. В. незаконно подписано два фиктивных акта о приемке работ по монтажу в "Перинатальном центре" 1 тысячи 315 квадратных метров алюминиевых витражей с остеклением", - уточнили в УФСБ.

В сообщении говорится, что эти действия принесли ущерб региональному бюджету более чем на 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о рассмотрении Ленинским судом Краснодара уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, один из эпизодов которого также связан со строительством перинатального центра в Сочи. По версии обвинения, Гриценко, зная о невозможности завершения в срок работ по государственному контракту, выполняемому строительной компанией "Кубань", и опасаясь негативной оценки со стороны своего руководства, организовал перечисление средств госучреждения "Крайгосэкспертиза" на счет КБ "Кубанский универсальный банк".