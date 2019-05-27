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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Миятович попросила патриарха Кирилла о союзничестве в защите прав женщин

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Ольга ЛипичПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и комиссар по правам человека СЕ Дунья Миятович. 27 мая 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и комиссар по правам человека СЕ Дунья Миятович. 27 мая 2019
© РИА Новости / Ольга Липич
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и комиссар по правам человека СЕ Дунья Миятович. 27 мая 2019
СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла о союзничестве в защите прав женщин, инвалидов, детей и других обездоленных, а также правозащитников. Патриарх в ответ рассказал о достижениях Русской православной церкви в этих областях.
"Во всех странах ЕС остро стоит вопрос домашнего насилия и вообще в отношении женщин... Очень важен также вопрос прав инвалидов, особенно детей. На плечах религиозных лидеров задача инкорпорировать их в жизнь общества. И еще один вопрос - роль гражданского общества, правозащитников - они должны иметь возможность спокойно заниматься своей деятельностью. Надеюсь, вы станете моим союзником в этих вопросах", - сказала Миятович, обращаясь к патриарху в ходе встречи в понедельник в Совете Европы в Страсбурге.
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"Это совпадает с нашей озабоченностью. Русская церковь активно развивает социальную деятельность, в том числе по названным вами направлениям. Мы очень активно работаем с бездомными. Наши ноу-хау востребованы сегодня многими городами, мы с радостью делимся своими изобретениями. Например, "Автобус спасения" - для помощи бездомным в морозные зимы. Есть специальные церковные центры, где мы их согреваем, кормим, моем, одеваем, пытаемся социализировать, помочь найти работу", - рассказал патриарх Кирилл.
Что касается детей-сирот, то им особое внимание. "Я очень часто посещаю приюты. Мы занимаемся усыновлением детей - подыскиваем им родителей. И эта работа сейчас подхвачена очень многими светскими организациями. И положение меняется в лучшую сторону. Но мы покинем лидерскую позицию, только когда у нас будет уверенность, что большие положительные изменения произошли", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДунья МиятовичПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЕвропа
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