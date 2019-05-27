Появилось видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б".
Инцидент произошел при старте "Союза" с космодрома Плесецк.
Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
"Молния вам не помеха", — написал Рогозин в твиттере.
По словам начальника космодрома генерала-майора Николая Нестечука, запуск прошел в штатном режиме.
"Мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — объяснил он.
Союз-2.1б стартовал в 09:23 по московскому времени, после чего космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту.
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