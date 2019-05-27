Появилось видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б"

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g

"Мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — объяснил он.