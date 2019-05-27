В Госдуме прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста - это вопиющий случай попрания чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Видеозапись инцидента, продемонстрированная по телеканалам, свидетельствует о вопиющем попрании чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих. Если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных", - сказал Левин журналистам.

"Это происшествие, уже получившее соответствующую оценку Следственного Комитета, не должно уйти из внимания общества и профессиональных объединений. Журналисты, имея право задавать вопросы представителям органов власти, должны знать, что они гарантированно защищены государством, выполняя важную для всех нас работу по информированию общества", - добавил депутат.

Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире " России 24 ", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает его и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности.