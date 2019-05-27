Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

"Оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве: закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.