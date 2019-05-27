ФАС отложила рассмотрение дела в отношении HeadHunter

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела в отношении компании HeadHunter по ее просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В середине апреля ФАС возбудила антимонопольное дело против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, так как условия их использования не позволяют использовать программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала при работе с ними. Эти ресурсы, по данным ФАС, занимают коллективное доминирующее положение на рынке.

"ФАС России удовлетворила ходатайство компании HeadHunter об отложении дела. Дело отложено", - сообщили в ФАС. Дело должно было рассматриваться в понедельник.