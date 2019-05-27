Медведев посоветовал странам ЕАЭС работать над развитием 5G

ГОРКИ, 27 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо думать о том, чтобы развивать связь пятого поколения (5G), считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На встрече премьер-министра с вице-премьерами зампред кабмина РФ Максим Акимов заявил, что Россия интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри ЕАЭС.
29 апреля, 20:03Акимов рассказал о работах по расчистке спектра для 5G
"Действительно, нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект, но готовиться к нему нужно", - сказал в свою очередь Медведев.
Он напомнил, что Россия уже приступила к такого рода работе. "Но с учётом того, что мы создаем единое экономическое пространство, - оно создано фактически, мы его просто раздвигаем, что называется, - нужно думать и о том, чтобы связь 5G в конечном счете заработала и в формате Евразийского союза", - добавил он.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует высвобождения.
Частотного ресурса не хватит на всех операторов, и Минкомсвязь призывала их объединиться в консорциум, но не все игроки к этому готовы. В апреле газета "Ведомости" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.