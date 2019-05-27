Миятович обсудила с патриархом Кириллом домашнее насилие

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович

МОСКВА/СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в Страсбурге подняла тему домашнего насилия в отношении женщин в России.

В поступившем в РИА Новости заявлении комиссара по итогам встречи говорится, "я воспользовалась этой возможностью, чтобы затронуть несколько актуальных для Российской Федерации правозащитных тем, включая права женщин, борьбу с насилием в семье и его предотвращение, положение правозащитников и гражданского общества, социально-экономические права и права инвалидов".

Она заметила, что "обсуждение было конструктивным, и я предложила патриарху использовать его полномочия, чтобы влиять на дебаты и помогать улучшить ситуацию с правами человека в стране".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в свою очередь, что когда один человек поднимает руку на другого, битва за семью уже проиграна, поэтому Церковь начинает ее "на дальних подступах", заботясь о традиционной этике отношений между мужчиной и женщиной.

"Во всех странах ЕС остро стоит вопрос домашнего насилия и вообще насилия в отношении женщин. Этот вопрос в одиночку я решить не в состоянии и прошу возвысить свой голос о неприемлемости насилия внутри семей, где бы то ни было", - обратилась Миятович к патриарху Кириллу.

В ответ он отметил: "То, что вы называете семейным насилием, мы называем семейными конфликтами". По его словам, нет семьи, где бы этого не было, и показатель этого - большое количество разводов во всех странах.

"Когда один человек поднимает руку на другого – битва уже проиграна. Бороться за сохранение семьи надо на другом этапе. И здесь огромное значение играет поддержание традиционной этики отношений между мужчиной и женщиной, традиционной семьи. И эта тема – в центре нашего послания", - заявил предстоятель.

По его словам, когда насилие уже произошло, "можно подавать заявление в полицию, но один человек для другого уже потерян". "Церковь занимается борьбой на дальних подступах", - подчеркнул патриарх.

Он отметил, что Церковь помогает и жертвам насилия, особенно женщинам с детьми, предоставляя возможность жить в церковных приютах. "Конечно, хотелось бы проводить эту работу более широким фронтом. Но этот наш пример тоже подтолкнул власти к созданию социальных приютов для женщин", - рассказал патриарх.